Мурашко рекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в преддверии Нового года посоветовал россиянам носить маски в период подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом сообщает Минздрав.
«Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать!» — указал Мурашко.
Кроме того, министр посоветовал регулярно мыть руки, пишет Ura.ru. Их следует тщательно промывать теплой водой и мылом не менее 20 секунд. По словам Мурашко, это позволит создать барьер для передачи инфекции.
Ранее в Санкт-Петербурге ввели масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий в местах большого скопления людей, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко рекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ
- Wildberries увеличит тарифы для продавцов электроники и бытовой техники
- Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
- На Украине захотели конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148
- СМИ: почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
- Минобороны: ПВО уничтожила над Курской областью украинский БПЛА
- Посол Феоктистов: Россия против передачи вертолётов Киеву
- Летчик Су-35 отвел ударную группу противника
- На Украине предъявили новое обвинение пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ мужчине
- В Минздраве рассказали, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru