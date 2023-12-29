Мурашко рекомендовал носить маски в период подъема заболеваемости ОРВИ

«Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать!» — указал Мурашко.

Кроме того, министр посоветовал регулярно мыть руки, пишет Ura.ru. Их следует тщательно промывать теплой водой и мылом не менее 20 секунд. По словам Мурашко, это позволит создать барьер для передачи инфекции.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели масочный режим для сотрудников организаций при проведении массовых мероприятий в местах большого скопления людей, напоминает РЕН ТВ.

