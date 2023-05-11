Мурашко: Речи о выписке Прилепина не идет
Речи о выписке пострадавшего при покушении писателя Захара Прилепина пока не идет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Ранее глава Минздрава заявил, что Прилепин получает всю необходимую медицинскую помощь.
Автомобиль Захара Прилепина 6 мая был взорван на трассе в Нижегородской области. В результате погиб соратник писателя Александр Шубин. Сам Прилепин получил травмы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Правоохранители задержали подозреваемого — Александра Пермякова, который признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru