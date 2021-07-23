Мурашко рассказал обществу «Знание» про вакцинацию

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью российскому обществу «Знание» рассказал, что вакцинация - единственный правильный путь по профилактике коронавируса.

По его словам, в настоящее время в России доступны четыре вакцины, которые, в отличие от других стран, бесплатны для россиян, хотя производство одного двухкомпонентного препарата обходится примерно в 800 рублей.

Глава Минздрава отметил, что для повторной вакцинации, которую рекомендуют проходить через полгода после первого укола, можно использовать любой российский препарат. Он указал, что в будущем рекомендации могут измениться, после того, как будут получены убедительные статистические данные по количеству антител и статусу иммунитета через шесть месяцев.

«Сегодня завершаются исследования «Спутник V», результаты будут опубликованы к октябрю. Данные по вакцине «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года - началу 2022 года», - подчеркнул министр.

Также Мурашко призвал граждан беречь себя и друг друга, повышать уровень образованности в медицинских вопросах и соблюдать рекомендации по профилактике заболевания, что позволит ускорить работу по формированию коллективного иммунитета.

Ранее Мурашко заявил, что Минздрав РФ не планирует вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса, сообщает RT.

