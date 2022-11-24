Путин заявил о стремлении РФ в «клуб 80+» по продолжительности жизни

Россия сохраняет поставленную задачу увеличения средней продолжительности жизни в стране до 80 с лишним лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.

По словам главы государства, добиться вхождения в «клуб 80+» можно, в том числе, за счёт использования инструментов искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что продолжительность и качество жизни граждан – интегрированный показатель работы государства по всем направлениям.