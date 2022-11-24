Путин заявил о стремлении РФ в «клуб 80+» по продолжительности жизни

Россия сохраняет поставленную задачу увеличения средней продолжительности жизни в стране до 80 с лишним лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе дискуссии на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.

По словам главы государства, добиться вхождения в «клуб 80+» можно, в том числе, за счёт использования инструментов искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что продолжительность и качество жизни граждан – интегрированный показатель работы государства по всем направлениям.

«Сократимся вдвое»: Россия принимает вымирание как норму

По данным Росстата, в 2021 году в Российской Федерации наблюдалось сокращение продолжительности жизни в среднем до 70 лет. По мнению президента, на это повлияли последствия пандемии коронавируса.

Что касается численности населения России, то ряд экспертов настроены пессимистично насчёт перспектив в этом плане. Так, председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что население РФ к концу столетия сократится вдвое.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектПродолжительность ЖизниПутин
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