Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в новогодние каникулы
Работа всей системы здравоохранения во время новогодних каникул должна быть усилена. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает пресс-служба ведомства.
«В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь», — подчеркнул министр.
Кроме того, Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб, которые оказывают скорую и неотложную медицинскую помощь населению. Также министр подчеркнул необходимость организовать медицинское обеспечение и выполнение санитарно-эпидемиологических мер при передвижении организованных групп детей, которые участвуют в праздничных мероприятиях.
Между тем врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы, как не заболеть в новогодние праздники, пишет «Свободная пресса». Эксперт рекомендовала одеваться по погоде, избегать мест скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом и посещать магазины, носить медицинские маски в людных местах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Блинкен заявил, что США не будут поддерживать независимость Тайваня
- Медведев назвал дурацким решение ЕС о введении потолка цен на газ
- Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в новогодние каникулы
- Посол Кении ответил на заявления Борреля о том, что в Африке не знают о Путине
- Шойгу прибыл с рабочим визитом в Ижевск
- СМИ: В столице Пакистана произошел взрыв
- Фигуристка Трусова снялась с чемпионата России из-за болезни
- Жена Рогозина опровергла сообщения о тяжелой контузии после обстрела в ДНР
- НМ ЛНР: ВСУ перебросили инженерные подразделения на краснолиманское направление
- Режим ограничения полетов в ряде регионов России продлили до 2 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru