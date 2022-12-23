Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в новогодние каникулы

«В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь», — подчеркнул министр.

Кроме того, Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой служб, которые оказывают скорую и неотложную медицинскую помощь населению. Также министр подчеркнул необходимость организовать медицинское обеспечение и выполнение санитарно-эпидемиологических мер при передвижении организованных групп детей, которые участвуют в праздничных мероприятиях.

Между тем врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы, как не заболеть в новогодние праздники, пишет «Свободная пресса». Эксперт рекомендовала одеваться по погоде, избегать мест скопления людей, реже пользоваться общественным транспортом и посещать магазины, носить медицинские маски в людных местах.

