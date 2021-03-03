Мурашко призвал соблюдать защитные меры для остановки третьей волны COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан носить маски и соблюдать другие меры защиты от коронавируса, чтобы избежать третьей волны пандемии. Об этом пишет «Коммерсант».
Он подчеркнул, что для снижения рисков важно «не просто ждать третью волну», а «реализовать комплекс мероприятий». По словам министра, соблюдать меры предосторожности важно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет.
Мурашко добавил, что тяжелее всего коронавирус переносят люди в возрасте старше 60 лет и эта категория граждан нуждается в приоритетной вакцинации и дополнительной защите.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru