Мурашко призвал соблюдать защитные меры для остановки третьей волны COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан носить маски и соблюдать другие меры защиты от коронавируса, чтобы избежать третьей волны пандемии. Об этом пишет «Коммерсант».

Он подчеркнул, что для снижения рисков важно «не просто ждать третью волну», а «реализовать комплекс мероприятий». По словам министра, соблюдать меры предосторожности важно до тех пор, пока не сформируется популяционный иммунитет.