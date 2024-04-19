Мурашко: поставлена задача достичь продолжительности жизни в России в 78 лет

В ходе заседания рассматривались и другие вопросы, в частности, снижения в стране в прошлом году потребления алкоголя до 8,44 литров этанола на душу населения. В 2018 году этот показатель составлял 9,43 литра.

Мурашко вместе с другими сотрудниками ведомства сдали кровь в рамках акции, приуроченной к Национальному дню донора в России.

По словам министра, благодаря безвозмездным донорам в нашей стране Служба крови на протяжении многих лет бесперебойно обеспечивает медицинские организации кровью и ее компонентами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй россиянин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

