Мурашко поручил составить списки пожилых людей для вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение медикам составить списки граждан из групп риска, с которыми индивидуально будет проводиться работа по привлечению к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что речь идет о гражданах старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

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Мурашко также отметил, что вакцинация граждан из группы повышенного риска должна быть организована при прохождении ими лечения в стационарах, а также во время санитарно-курортного лечения.

В Минздраве России выразили надежду на освобождение граждан от лишних проверок благодаря введению сертификатов о вакцинации в Евросоюзе.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЗдравоохранениеНаселениеВакцинация
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