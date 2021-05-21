Мурашко поручил составить списки пожилых людей для вакцинации
Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение медикам составить списки граждан из групп риска, с которыми индивидуально будет проводиться работа по привлечению к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что речь идет о гражданах старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Мурашко также отметил, что вакцинация граждан из группы повышенного риска должна быть организована при прохождении ими лечения в стационарах, а также во время санитарно-курортного лечения.
В Минздраве России выразили надежду на освобождение граждан от лишних проверок благодаря введению сертификатов о вакцинации в Евросоюзе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru