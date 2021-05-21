Мурашко поручил составить списки пожилых людей для вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение медикам составить списки граждан из групп риска, с которыми индивидуально будет проводиться работа по привлечению к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что речь идет о гражданах старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.