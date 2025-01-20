Толстой заявил, что в сфере абортов не планируется вводить запреты

По его слова, следует убрать недобросовестные случаи злоупотребления или несоблюдения законов, которые существуют, в первую очередь, в коммерческих клиниках.

«Государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи... мы эту тему тщательно, взвешенно обсуждаем», - заключил депутат.

Ранее парламент Крыма одобрил штраф до 500 тысяч рублей за склонение женщин к абортам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».