Толстой заявил, что в сфере абортов не планируется вводить запреты
Госдума не намерена вводить запреты в сфере абортов. Об этом журналистам заявил вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой.
По его слова, следует убрать недобросовестные случаи злоупотребления или несоблюдения законов, которые существуют, в первую очередь, в коммерческих клиниках.
«Государство может и должно упорядочить эту сферу оказания медицинской помощи... мы эту тему тщательно, взвешенно обсуждаем», - заключил депутат.
Ранее парламент Крыма одобрил штраф до 500 тысяч рублей за склонение женщин к абортам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru