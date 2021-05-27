Мурашко: Первый компонент вакцины от COVID-19 получили почти 17 млн россиян

Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты почти 17 млн россиян. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Между тем, ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал, что часть населения из-за стресса по-прежнему отрицает существование коронавируса, а государство не может доходчиво объяснить людям, что вакцинироваться нужно всем. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Дайте две! Вирусолог посоветовал россиянам привиться несколькими вакцинами

Ранее в Роспотребнадзоре и мэрии Москвы признали, что россияне прививаются крайне неохотно - даже при возможности выбора препарата и бесплатной прививочной кампании.


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ФОТО: РИА Новости
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