Мурашко оценил необходимость повторной вакцинации от COVID-19
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1" предположил, что россиянам может потребоваться ревакцинация от коронавирусной инфекции в дальнейшем. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам министра, на повторную вакцинацию повлияет степень формирования коллективного иммунитета во всем мире, а не только в РФ, поскольку уровень заболеваемости увеличивается, когда люди вновь начинают вести активный образ жизни. В ответ на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде о том, появится ли у жителей России популяционный иммунитет к лету, Мурашко ответил, что это зависит от многих факторов, и отметил, что вероятность проведения ревакцинации высока.
По данным министерства, в РФ существует система наблюдения за здоровьем населения. В Минздраве в электронном формате ведут учет тех, кто переболел, и тех, кто привился. По мнению министра, система здравоохранения в стране устроена так, что в кампанию по вакцинации можно "вводить корректировки".
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