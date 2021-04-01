Мурашко оценил необходимость повторной вакцинации от COVID-19

По словам министра, на повторную вакцинацию повлияет степень формирования коллективного иммунитета во всем мире, а не только в РФ, поскольку уровень заболеваемости увеличивается, когда люди вновь начинают вести активный образ жизни. В ответ на вопрос журналистки Наили Аскер-Заде о том, появится ли у жителей России популяционный иммунитет к лету, Мурашко ответил, что это зависит от многих факторов, и отметил, что вероятность проведения ревакцинации высока.

По данным министерства, в РФ существует система наблюдения за здоровьем населения. В Минздраве в электронном формате ведут учет тех, кто переболел, и тех, кто привился. По мнению министра, система здравоохранения в стране устроена так, что в кампанию по вакцинации можно "вводить корректировки".

