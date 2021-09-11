Мурашко отметил снижение употребления алкоголя в РФ за последние 10 лет

Снижение употребления алкоголя наблюдается в России последние десять лет. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает "Интерфакс".

"За последнее 10-летие объем потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчетом на этанол. Но вот 2020 год, к сожалению, нам динамики пока не дал, эта цифра остановилась на уровне 2019 года", - заявил он.

Министр уточнил, что согласно статистике 5,3% смертей связано с алкоголем и подчеркнул, что формирование профилактического наблюдения и наркологической службы являются особо актуальными.

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