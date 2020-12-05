Мурашко охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России, сообщает РИА Новости.

В Москве началась вакцинация от коронавируса

По его словам, она стабильна, без значительного прироста новых заболевших.

«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный», - заявил Мурашко.

Ранее в субботу стало известно, что в Москве зарегистрировано рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки – 7993. Также в Санкт-Петербурге зафиксировали 3726 новых случаев коронавирусной инфекции, в Подмосковье - 1246. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
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