Мурашко охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в России

По его словам, она стабильна, без значительного прироста новых заболевших.

«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный», - заявил Мурашко.

Ранее в субботу стало известно, что в Москве зарегистрировано рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки – 7993. Также в Санкт-Петербурге зафиксировали 3726 новых случаев коронавирусной инфекции, в Подмосковье - 1246. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

