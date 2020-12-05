Мурашко охарактеризовал ситуацию с распространением коронавируса в России
Глава Минздрава Михаил Мурашко дал оценку ситуации с распространением коронавируса в России, сообщает РИА Новости.
По его словам, она стабильна, без значительного прироста новых заболевших.
«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный», - заявил Мурашко.
Ранее в субботу стало известно, что в Москве зарегистрировано рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки – 7993. Также в Санкт-Петербурге зафиксировали 3726 новых случаев коронавирусной инфекции, в Подмосковье - 1246. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 782 / сут.
Умерли
42 684+508 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+27 644 / сут.
- Стали известны подробности организации парада в Баку
- СМИ: К Горбачеву перестали приезжать родные
- В Ереване митингующие требуют отставки Пашиняна
- Минздрав установил предельную отпускную цену на «Спутник V»
- Российское правительство продлило бесплатную выдачу лекарств больным с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru