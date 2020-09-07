Мурашко объяснил разницу в данных по смертности от COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил появление в СМИ информации о неточных данных по смертности от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как передает агентство, издание "Медицинский вестник" ранее отметило, что разные подходы к подсчету привели к погрешностям в итоговых данных по количеству погибших. В издании также была приведена ссылка на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову.
Мурашко подчеркнул, что Самойлова опиралась на данные, полученные во время проверок в отдельных медучреждениях, тогда как Минздрав оперирует более масштабными данными, полученными со всей страны.
Министр также добавил, что в РФ учет смертельных исходов заболеваний ведется в полном соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней. Мурашко напомнил, что статистические данные могут меняться и уточняться из-за накопления новых данных по причинам смерти.
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