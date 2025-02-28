Мурашко: Новая система медосмотров выявляет заболевание у каждого второго ребенка
В результате внедрения новой системы медосмотров в российских школах и детских садах, у каждого второго ребенка выявляется заболевание. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщает «Российская газета».
По его словам, в рамках новой системы бригады медицинских специалистов на специализированном транспорте, оснащенным передовым медицинским оборудованием, приезжают в школы и детские сады. В результате за один день, как подчеркнул Мурашко, проводиться проверка здоровья каждого ребенка, а данные об этом затем заносятся в информационную систему и пересылаются родителям.
«По результатам таких обследований заболевания выявляются у каждого второго ребенка», - отметил министр.
Он также рассказал, что сейчас российские медики по такой системе обследуют абхазских детей.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в 2025 году более 100 млн россиян смогут пройти диспансеризацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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