Мурашко назвал регионы, лидирующие по темпам вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наиболее высокие темпы вакцинации от COVID-19 в настоящее время в Пензенской области, сообщает ТАСС.

Также глава Минздрава отметил, что активно вакцинируются жители на Чукотке, в Карелии, Башкирии и Мордовии, в Брянской, Мурманской и Курской областях, в Санкт-Петербурге.

Ранее Мурашко заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 49 миллионов человек, более 40 миллионов россиян вакцинировались полностью, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаМинздрав
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