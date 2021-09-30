Мурашко назвал регионы, лидирующие по темпам вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наиболее высокие темпы вакцинации от COVID-19 в настоящее время в Пензенской области, сообщает ТАСС.

Также глава Минздрава отметил, что активно вакцинируются жители на Чукотке, в Карелии, Башкирии и Мордовии, в Брянской, Мурманской и Курской областях, в Санкт-Петербурге.

Ранее Мурашко заявил, что первый компонент вакцины от коронавируса в России получили более 49 миллионов человек, более 40 миллионов россиян вакцинировались полностью, сообщает RT.

