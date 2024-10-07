Мурашко назвал физические нагрузки «универсальной таблеткой» для профилактики

Физические нагрузки положительно влияют на 35 тысяч биохимических процессов. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Выступая на форуме «Биопром», он отметил, что в настоящее время нет ни одной другой медицинской технологии, дающей столь широкий позитивный эффект.

«Вот универсальная таблетка, если уж так говорить, то для лечения и для профилактики - это, в том числе физические нагрузки», - заключил министр.

Ранее Мурашко заявил, что в России ожирением страдают порядка 40 млн человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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