Мурашко назвал физические нагрузки «универсальной таблеткой» для профилактики

Выступая на форуме «Биопром», он отметил, что в настоящее время нет ни одной другой медицинской технологии, дающей столь широкий позитивный эффект.

«Вот универсальная таблетка, если уж так говорить, то для лечения и для профилактики - это, в том числе физические нагрузки», - заключил министр.

Ранее Мурашко заявил, что в России ожирением страдают порядка 40 млн человек, сообщает RT.

