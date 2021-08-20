Мурашко назвал число вакцинированых от COVID-19 россиян
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса привились уже более 43 миллионов человек, сообщает ТАСС.
По его словам, более 60% взрослого населения провакцинировали, например, в Чеченской республике, к показателям которой приближаются «Белгород, Московская область и ряд других регионов».
Министр добавил, что цифры в 43 миллиона «пока недостаточно» и в очередной раз призвал граждан пройти вакцинацию.
Ранее Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом.
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