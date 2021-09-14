Мурашко назвал число россиян с COVID-19, находящихся под наблюдением врачей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что сохраняется большая нагрузка на российскую систему здравоохранения, однако она готова к оказанию медицинской помощи.

По его словам, в настоящее время под наблюдением врачей находятся 723 тысячи россиян, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию.

Глава Минздрава отметил, что «оборвать эпидемический процесс» поможет вакцинация, которую уже прошли более 46 миллионов граждан.

Ранее Мурашко заявил, что более 92% пациентов, поступающих в ковидные госпитали, не делали прививку от коронавируса, сообщает RT.

