Мурашко назвал число россиян с COVID-19, находящихся под наблюдением врачей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что сохраняется большая нагрузка на российскую систему здравоохранения, однако она готова к оказанию медицинской помощи.
По его словам, в настоящее время под наблюдением врачей находятся 723 тысячи россиян, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию.
Глава Минздрава отметил, что «оборвать эпидемический процесс» поможет вакцинация, которую уже прошли более 46 миллионов граждан.
Ранее Мурашко заявил, что более 92% пациентов, поступающих в ковидные госпитали, не делали прививку от коронавируса, сообщает RT.
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