Мурашко: младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума
Показатель младенческой смертности в России достиг исторического минимума, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на видеоконференции с участием президента Владимира Путина.
Глава ведомства уточнил, что по сравнению с 2022 годом младенческая смертность снизилась на 7%.
На 4% упали показатели смертности среди детей до 18 лет. Мурашко уточнил, что за последние 10 месяцев врачи осмотрели около 80% несовершеннолетних.
Ранее глава Минздрава заявил о снижении смертности от рака на 5,6%. По его словам, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» обновляется инфраструктура и совершенствуются методы лечения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru