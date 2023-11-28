Мурашко: младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума

Глава ведомства уточнил, что по сравнению с 2022 годом младенческая смертность снизилась на 7%.

На 4% упали показатели смертности среди детей до 18 лет. Мурашко уточнил, что за последние 10 месяцев врачи осмотрели около 80% несовершеннолетних.

Ранее глава Минздрава заявил о снижении смертности от рака на 5,6%. По его словам, в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» обновляется инфраструктура и совершенствуются методы лечения, сообщает «Радиоточка НСН».

