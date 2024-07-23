Мурашко: Минздрав планирует проводить выездные медосмотры в школах и детсадах

Минздрав России планирует проводить выездные медицинские осмотры в дошкольных учреждениях и школах, технология с использованием специальных автомобилей, которые оборудованы всем необходимым, хорошо зарекомендовала себя во время проведения осмотров детей в новых регионах. Об этом сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

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Он отметил, что методика была апробирована в новых субъектах РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. По словам Мурашко, автомобили для проведения выездных диспансеризации и профилактических осмотров оборудованы всей необходимой мебелью и техникой.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй россиянин. По его словам, подобная практика позволяет вовремя выявлять различные заболевания, напоминает «Радиоточка НСН»

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Фото: Соцсети/MinzdravRu
ТЕГИ:ДиспансеризацияМинздрав

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