Мурашко: Число родов за год в ДНР выросло на 6%

Он отметил, что такой показатель на 6% больше, чем годом ранее. По словам Мурашко, это интегральный показатель доверия к тому, что «сегодня происходит в регионе».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».



