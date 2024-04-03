Мурашко: Число родов за год в ДНР выросло на 6%
3 апреля 202418:44
Положительный тренд рождаемости отмечается в Донецкой народной республике: за 2023 год принято свыше 7,4 тысячи родов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Он отметил, что такой показатель на 6% больше, чем годом ранее. По словам Мурашко, это интегральный показатель доверия к тому, что «сегодня происходит в регионе».
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru