Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв, который временно запретил ношение никаба

В Дагестане объявили о ликвидации отдела фетв, который недавно принял фетву о временном запрете на ношение никаба, следует из сообщения муфтията республики.

8 июля муфтий шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками этого отдела, где было принято соответствующее решение. Муфтий указал на несвоевременное реагирование отдела на вызовы современно