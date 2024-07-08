Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв, который временно запретил ношение никаба
В Дагестане объявили о ликвидации отдела фетв, который недавно принял фетву о временном запрете на ношение никаба, следует из сообщения муфтията республики.
8 июля муфтий шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками этого отдела, где было принято соответствующее решение. Муфтий указал на несвоевременное реагирование отдела на вызовы современно
В сообщении также указано, что в ближайшие дни планируются дополнительные изменения в структуре муфтията Дагестана.
3 июля муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и получения нового богословского заключения. На следующий день, 4 июля, аналогичное решение было принято муфтиятом Карачаево-Черкесии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru