Муфтият Дагестана упразднил отдел фетв, который временно запретил ношение никаба

В Дагестане объявили о ликвидации отдела фетв, который недавно принял фетву о временном запрете на ношение никаба, следует из сообщения муфтията республики.

8 июля муфтий шейх Ахмад афанди Абдуллаев провел собрание с работниками этого отдела, где было принято соответствующее решение. Муфтий указал на несвоевременное реагирование отдела на вызовы современно

В Северной Осетии выступили с рекомендацией отказаться от ношения никаба

В сообщении также указано, что в ближайшие дни планируются дополнительные изменения в структуре муфтията Дагестана.

3 июля муфтият Дагестана объявил временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и получения нового богословского заключения. На следующий день, 4 июля, аналогичное решение было принято муфтиятом Карачаево-Черкесии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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