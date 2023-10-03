Муфтий Москвы предложил назвать новую мечеть в столице в честь Кадыровых
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что новая мечеть в Москве может быть названа в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых.
«Практика, когда мечеть называют именем конкретного человека, имеет место. Это совершенно не противоречит Исламу. Поэтому нет ничего предосудительного, если ее назовут в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых», — сказал муфтий в беседе с «Газетой.Ru».
Аляутдинов назвал «большой радостью» для любого мусульманина строительство новой мечети в Москве. По его словам, вопрос о нехватке в столице молельных помещений поднимается давно. Место строительства мечети, как считает муфтий, должно быть согласовано с городскими властями и жителями.
28 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в районе Южное Бутово на улице Ахмата Кадырова построят мечеть. Проект поддержал президент РФ Владимир Путин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ: Россия продолжит помогать армянам Нагорного Карабаха
- Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2024-2026 годах не превысит 1% ВВП
- Минобороны РФ: Над Брянской областью сбили очередной украинский беспилотник
- Под Павлоградом уничтожили цеха предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ
- Минфин согласился ввести акцизы на весь спирт
- «Союзмультфильм» временно переименовали в «Союзму’ьтфи’ьм»
- Муфтий Москвы предложил назвать новую мечеть в столице в честь Кадыровых
- Винер выступила против участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом
- Песков: Не хотелось бы, чтобы Путину пришлось отказаться от визита в Армению
- СМИ: К Дане Милохину пришли из военкомата с повесткой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru