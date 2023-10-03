Муфтий Москвы предложил назвать новую мечеть в столице в честь Кадыровых

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что новая мечеть в Москве может быть названа в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых.

«Практика, когда мечеть называют именем конкретного человека, имеет место. Это совершенно не противоречит Исламу. Поэтому нет ничего предосудительного, если ее назовут в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых», — сказал муфтий в беседе с «Газетой.Ru».

Кадыров: Путин одобрил строительство новой мечети в Москве

Аляутдинов назвал «большой радостью» для любого мусульманина строительство новой мечети в Москве. По его словам, вопрос о нехватке в столице молельных помещений поднимается давно. Место строительства мечети, как считает муфтий, должно быть согласовано с городскими властями и жителями.

28 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что в районе Южное Бутово на улице Ахмата Кадырова построят мечеть. Проект поддержал президент РФ Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости
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