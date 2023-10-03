Муфтий Москвы предложил назвать новую мечеть в столице в честь Кадыровых

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что новая мечеть в Москве может быть названа в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых.

«Практика, когда мечеть называют именем конкретного человека, имеет место. Это совершенно не противоречит Исламу. Поэтому нет ничего предосудительного, если ее назовут в честь Ахмата или Рамзана Кадыровых», — сказал муфтий в беседе с «Газетой.Ru».