Кадыров: Путин одобрил строительство новой мечети в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что президент РФ Владимир Путин одобрил строительство новой мечети в Москве в Южном Бутово.
По его словам, эту тему он обсуждал на встрече с главой государства, который отметил, что данный вопрос стоило поднять ещё раньше.
Кадыров подчеркнул, что новая мечеть будет построена на улице имени его отца Ахмата Кадырова, что делает это событие «ещё более радостным».
«Уверен, что эту новость тепло воспримут не только мусульмане столицы, но и все верующие. Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок», — отметил глава Чечни.
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