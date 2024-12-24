Глава СПЧ Фадеев призвал вернуть уголовную статью за многоженство

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал вернуть уголовную ответственность за многоженство, как это было во времена Советского Союза. Так он прокомментировал ситуацию с фетвой Совета улемов Духовного управления мусульман России с разрешением мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков при соблюдении ряда условий.

Генеральная прокуратура 23 декабря вынесла представление главе ДУМ за это решение. Надзорное ведомство указало, что богословское заключение Совета улемов, принятое 17 декабря, противоречит законодательству РФ.