Глава СПЧ Фадеев призвал вернуть уголовную статью за многоженство
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал вернуть уголовную ответственность за многоженство, как это было во времена Советского Союза. Так он прокомментировал ситуацию с фетвой Совета улемов Духовного управления мусульман России с разрешением мусульманам в России заключать до четырех религиозных браков при соблюдении ряда условий.
Генеральная прокуратура 23 декабря вынесла представление главе ДУМ за это решение. Надзорное ведомство указало, что богословское заключение Совета улемов, принятое 17 декабря, противоречит законодательству РФ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вслед за этим председатель Совета улемов ДУМ Шамиль Аляутдинов объявил, что фетва о многоженстве отозвана. По мнению Главы СПЧ Фадеева, подобного рода прецеденты, отрицающие Конституцию, «ведут к экстремизму».
Летом 2015 года глава Чечни Рамзан Кадыров предложил разрешить многоженство в северокавказских регионах. В декабре 2023 года в ходе прямой линии с жителями республики, отвечая на вопрос о многоженстве, он заявил, что иметь четыре жены «это счастье». Тогда эта позиция Кадырова не вызвала никакой реакции со стороны властей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор подтвердил обсуждение блокировки голосовых вызовов в мессенджерах
- Участника группы Pussy Riot Верзилова внесли в список террористов и экстремистов
- В Удмуртии запустят прокат вещей для новорожденных
- Глава СПЧ Фадеев призвал вернуть уголовную статью за многоженство
- Путин вручил директору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени
- Слово «Человек» стало самым популярным у российских Telegram-блогеров в 2024 году
- МИД: Онлайн-конференция Лаврова с иностранными журналистами пройдет 26 декабря
- Акции протеста прошли в Сирии после сожжения рождественской ели. Видео
- Выручка компьютерных клубов в России выросла на 13% за год
- В Казахстане опровергли отставку главного тренера сборной Черчесова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru