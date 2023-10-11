Муфтий Мордовии получил четыре года колонии
Председатель Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим Шафиев приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт огласил Ленинский районный суд Саранска, сообщил в своём видеообращении религиозный деятель.
По делу обвиняемым также проходил бухгалтер Центрального ДУМ республики. Оно было возбуждено по статье о групповом мошенничестве в особо крупном размере.
Сами обвиняемые своей вины не признали. Как рассказал Шафиев в видеообращении, обвинение признало нецелевым использованием средств трату субсидий, которые несколько лет назад региональные власти выделили на реконструкцию здания. По словам председателя ЦДУМ, он вместе с бухгалтером представил на суде точный расчет расходов.
Фагим Шафиев также возглавляет Исламский культурный центр Саранска, руководит правлением Национальной культурной автономии татар Мордовии. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он председатель республиканской Федерации борьбы на поясах.
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