Муфтий Мордовии получил четыре года колонии

Председатель Центрального духовного управления мусульман Мордовии Фагим Шафиев приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Вердикт огласил Ленинский районный суд Саранска, сообщил в своём видеообращении религиозный деятель.

По делу обвиняемым также проходил бухгалтер Центрального ДУМ республики. Оно было возбуждено по статье о групповом мошенничестве в особо крупном размере.

Сами обвиняемые своей вины не признали. Как рассказал Шафиев в видеообращении, обвинение признало нецелевым использованием средств трату субсидий, которые несколько лет назад региональные власти выделили на реконструкцию здания. По словам председателя ЦДУМ, он вместе с бухгалтером представил на суде точный расчет расходов.

Фагим Шафиев также возглавляет Исламский культурный центр Саранска, руководит правлением Национальной культурной автономии татар Мордовии. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он председатель республиканской Федерации борьбы на поясах.

