МТС убрал Ивлееву из списка амбассадоров компании

Оператор мобильной связи МТС убрал из списка амбассадоров на своем сайте блогера Анастасию Ивлееву, участвовавшую в скандальной «голой вечеринке», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Ивлеева была одним из двух амбассадоров, с которыми мог встретиться победитель розыгрыша по случаю 30-летия компании. Теперь в списке остался только актер Дмитрий Нагиев.

При этом в последней редакции конкурса прописаны условия, по которым встретиться с блогером еще возможно.

Ивлеева организовала скандальную вечеринку в московском клубе «Мутабор». Гости мероприятия были в полуобнаженном виде. Позже блогер принесла извинения.

Ранее в московский суд поступил коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. От блогера потребовали компенсацию за моральный ущерб, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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