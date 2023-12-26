МТС убрал Ивлееву из списка амбассадоров компании

Ивлеева была одним из двух амбассадоров, с которыми мог встретиться победитель розыгрыша по случаю 30-летия компании. Теперь в списке остался только актер Дмитрий Нагиев.

При этом в последней редакции конкурса прописаны условия, по которым встретиться с блогером еще возможно.

Ивлеева организовала скандальную вечеринку в московском клубе «Мутабор». Гости мероприятия были в полуобнаженном виде. Позже блогер принесла извинения.

Ранее в московский суд поступил коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. От блогера потребовали компенсацию за моральный ущерб, передает «Радиоточка НСН».

