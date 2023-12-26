МТС убрал Ивлееву из списка амбассадоров компании
Оператор мобильной связи МТС убрал из списка амбассадоров на своем сайте блогера Анастасию Ивлееву, участвовавшую в скандальной «голой вечеринке», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ивлеева была одним из двух амбассадоров, с которыми мог встретиться победитель розыгрыша по случаю 30-летия компании. Теперь в списке остался только актер Дмитрий Нагиев.
При этом в последней редакции конкурса прописаны условия, по которым встретиться с блогером еще возможно.
Ивлеева организовала скандальную вечеринку в московском клубе «Мутабор». Гости мероприятия были в полуобнаженном виде. Позже блогер принесла извинения.
Ранее в московский суд поступил коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. От блогера потребовали компенсацию за моральный ущерб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru