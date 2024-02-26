МТС сообщил о проблемах с работой связи и интернета

На горячей линии компании заявили о возможных ограничениях в работе телефона, интернета и телевидения. В МТС отметили, что специалисты заняты решением проблемы.

Оператор горячей линии пообещал, что все услуги вновь будут доступны через пару часов.

Неделю назад произошел очередной сбой в работе Telegram. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сообщений и на нестабильное соединение, напоминает «Радиоточка НСН».

