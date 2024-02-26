МТС сообщил о проблемах с работой связи и интернета
26 февраля 202423:05
В мобильном операторе МТС сообщили о проблемах в работе связи, домашнего интернета и телевидения, пишет РИА Новости.
На горячей линии компании заявили о возможных ограничениях в работе телефона, интернета и телевидения. В МТС отметили, что специалисты заняты решением проблемы.
Оператор горячей линии пообещал, что все услуги вновь будут доступны через пару часов.
Неделю назад произошел очередной сбой в работе Telegram. Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой сообщений и на нестабильное соединение, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru