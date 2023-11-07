МТС отменил плату за раздачу интернета с мобильных устройств
Мобильный оператор МТС отменит плату за раздачу интернета, изменения коснутся тарифов с предоплаченным пакетом трафика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства», — отметил оператор.
В октябре Федеральная антимонопольная служба заявила, что операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, напоминает «Свободная пресса». При этом МТС выступал против безлимитной раздачи мобильного интернета, отмечает Ura.ru. Оператор отмечал, что подобные изменения приведут к увеличению стоимости трафика для всех тарифов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru