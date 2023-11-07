МТС отменил плату за раздачу интернета с мобильных устройств

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства», — отметил оператор.

В октябре Федеральная антимонопольная служба заявила, что операторы «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменят плату за раздачу интернет-трафика, напоминает «Свободная пресса». При этом МТС выступал против безлимитной раздачи мобильного интернета, отмечает Ura.ru. Оператор отмечал, что подобные изменения приведут к увеличению стоимости трафика для всех тарифов.

