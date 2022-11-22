МСП Банк предложил особые условия по кредитам для предпринимателей из Удмуртии
Предприниматели Удмуртской Республики получили финансовую поддержку в МСП Банке на сумму 250 миллионов рублей в рамках совместной программы Корпорации МСП и правительства региона, ее условия были разработаны специально под потребности региона.
Отмечается, что финансированием уже воспользовались 40 предпринимателей. При этом лидером по кредитованию стало промышленное производство. Также к льготными условиям обратились предприниматели, которые работают, в частности, в области торговли, транспортных перевозок и туризма.
Как рассказал председатель Правления МСП Банка Петр Засельский, социально-экономическое развитие регионов является одной из основных задач банка, поэтому предлагаемые продукты постоянно улучшаются и адаптируются под нужды конкретных отраслей и территорий.
Так, одним из клиентов МСП Банка в регионе стал ижевский парк активного отдыха «Енот-Парк». Он располагается в центре города и стал популярным местом для отдыха, праздников и занятий спортом. За счет льготного кредита там появится новый подъемник для тюбингов, а территория парка станет еще более удобной для посетителей. Для этих целей МСП Банк предоставил заемщику более 6 миллионов рублей на срок до 36 месяцев. Льготная ставка составила всего 4,5% годовых.
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