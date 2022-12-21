МСП Банк поддержал удмуртских предпринимателей
Удмуртия стала первым регионом, в котором работает коллективная программа Корпорации МСП и властей региона по кредитованию бизнеса по льготной процентной ставке. Она призвана значительно увеличить количество получателей финансовой помощи в республике. Потенциал программы до 2024 года оценивается в 1 млрд рублей кредитных средств. По словам губернатора Удмуртии Александра Бречалова, власть будет субсидировать процентную ставку по кредитам для ключевых отраслей экономики.
По состоянию на конец ноября, в Удмуртии почти 50 предпринимателей получили кредиты на сумму около 300 миллионов рублей, а в декабре максимальную сумму экспресс-кредитования увеличили с 10 до 30 млн рублей.
К примеру, индивидуальный предприниматель Никита Рассамагин из города Сарапул, занимающийся организацией автобусных туров, получил льготный кредит в МСП Банке и обновил автопарк.
Рассамагин получил кредит на 10 миллионов рублей в рамках продукта «Экспресс-поддержка» на три года под 8,5% годовых. Помогло ему и «зонтичное» поручительство Корпорации МСП. Благодаря поддержке МСП Банка удмуртский предприниматель купил новый автобус повышенной комфортности.
По словам председателя правления МСП Банка Петра Засельского, социально-экономическое развитие регионов – одна из ключевых задач, поэтому кредитная организация постоянно улучшает и адаптирует свои продукты.
Воспользоваться кредитами могут малые и средние предприниматели со сроком регистрации не менее года. Направить заемные средства можно на инвестиции, развитие предпринимательской деятельности или пополнение оборотных средств.
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