«Можно больше пить»: Нарколог назвал последствия применения вакцины от похмелья
С помощью так называемой вакцины от похмелья можно будет больше пить и наносить тем самым больший вред организму, отметил в эфире НСН Руслан Исаев.
Вакцина от похмелья, которая разрабатывается в Белоруссии, может увеличить устойчивость организма к употреблению алкоголя, но такие препараты уже есть, заявил врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что вакцину от последствий «больших алкогольных возлияний» разрабатывают в Белоруссии. Гендиректор «БелВитунифарм» Сергей Большаков в эфире «Беларусь 1» отметил, что препарат проходит лабораторные испытания. Цель вакцины — помочь человеку физиологически перенести последствия принятия больших доз алкоголя. Для этого превентивно проводится вакцинация, и с ее помощью формируется определенный буфер против влияния ударной дозы алкоголя. Исаев отметил, что подобные препараты уже существуют.
«В лучшем случае можно полагать, что какой-то препарат дополнительно производится, но он строго не будет являться вакциной в классическом понимании. Возможно, каким-то образом она будет увеличивать резистентность, устойчивость организма к употреблению алкоголя… Но таких веществ достаточно много, непонятно, зачем называть это все вакциной. Можно будет больше пить и наносить тем самым больший вред организму», - сказал Исаев.
Кроме того, он рассказал, что создать вакцину от запоев невозможно.
«Последние 20 лет в разных уголках Земли делаются подобные заявления. Как правило, реальными результатами это не подтверждается. Информации очень мало: какой принцип работы, какие действующие вещества не указывается. Запой имеет сложную структуру, задействованы различные органы. Не очень понятно, как здесь может быть применена какая-то вакцина. Когда мы говорим о традиционном вакцинировании против инфекционных заболеваний, мы понимаем, по крайней мере, орган или определенные клетки-мишени. А запой не основывается на каком-то одном органе, задействован весь организм», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее нарколог Владимир Менделевич в беседе с НСН рассказал, что БАДы от похмелья не проходят исследований, которые доказывают их эффективность и безопасность, передает «Радиоточка НСН».
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