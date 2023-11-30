«Можно больше пить»: Нарколог назвал последствия применения вакцины от похмелья

«В лучшем случае можно полагать, что какой-то препарат дополнительно производится, но он строго не будет являться вакциной в классическом понимании. Возможно, каким-то образом она будет увеличивать резистентность, устойчивость организма к употреблению алкоголя… Но таких веществ достаточно много, непонятно, зачем называть это все вакциной. Можно будет больше пить и наносить тем самым больший вред организму», - сказал Исаев.

Кроме того, он рассказал, что создать вакцину от запоев невозможно.

«Последние 20 лет в разных уголках Земли делаются подобные заявления. Как правило, реальными результатами это не подтверждается. Информации очень мало: какой принцип работы, какие действующие вещества не указывается. Запой имеет сложную структуру, задействованы различные органы. Не очень понятно, как здесь может быть применена какая-то вакцина. Когда мы говорим о традиционном вакцинировании против инфекционных заболеваний, мы понимаем, по крайней мере, орган или определенные клетки-мишени. А запой не основывается на каком-то одном органе, задействован весь организм», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее нарколог Владимир Менделевич в беседе с НСН рассказал, что БАДы от похмелья не проходят исследований, которые доказывают их эффективность и безопасность, передает «Радиоточка НСН».

