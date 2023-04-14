«Может увидеть каждый»: Астролог о метеорном потоке в небе над Москвой

В ночь с 21 на 22 апреля над Москвой можно будет посмотреть на метеорный поток Лирида. В эту ночь в небе ожидается до 18 метеоров в час.

«Поток можно будет увидеть невооруженным глазом. Это ежегодное явление. Каждый год в этом время через созвездие Лиры появляется метеор – это остатки от комет, через которые Земля проходит по орбите, пылинки врезаются в атмосферу и сгорают», - сказал астролог.

Зрелище будет красивым и безопасным, уверил собеседник.

«В основном хвост кометы, он разрушился, в результате чего остаются пылинки. Просто красивое зрелище, абсолютно безопасно для человека. Явление будет происходить в течение всей ночи. Главное, чтобы было ясное небо», - заключил Черепащук.

Ранее в НАСА заявили о потенциально опасном астероиде, который может столкнуться с Землей в 2046 году, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

