«Может увидеть каждый»: Астролог о метеорном потоке в небе над Москвой
В ночь на 22 апреля жители столицы смогут понаблюдать за метеорным потоком Лирида, рассказал НСН астролог Анатолий Черепащук.
Москвичи смогут наблюдать за метеорным потоком всю ночь с 21 по 22 апреля, зрелище обещает быть красивым, рассказал НСН академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук.
В ночь с 21 на 22 апреля над Москвой можно будет посмотреть на метеорный поток Лирида. В эту ночь в небе ожидается до 18 метеоров в час.
«Поток можно будет увидеть невооруженным глазом. Это ежегодное явление. Каждый год в этом время через созвездие Лиры появляется метеор – это остатки от комет, через которые Земля проходит по орбите, пылинки врезаются в атмосферу и сгорают», - сказал астролог.
Зрелище будет красивым и безопасным, уверил собеседник.
«В основном хвост кометы, он разрушился, в результате чего остаются пылинки. Просто красивое зрелище, абсолютно безопасно для человека. Явление будет происходить в течение всей ночи. Главное, чтобы было ясное небо», - заключил Черепащук.
Ранее в НАСА заявили о потенциально опасном астероиде, который может столкнуться с Землей в 2046 году, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+8 082 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 605 / сут.
- Лидеры КНР и Бразилии призвали мир к содействию решению кризиса на Украине
- Президент Литвы наложил вето на закон с разными запретами для граждан РФ и Белоруссии
- В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев
- Получившее письма с порошком посольство Финляндии обратилось в МИД РФ
- Минэкономразвития: зарплаты в России рекордно вырастут в этом году
- Киев ответил на слова Орбана о «несуществующей стране»
- Министр обороны США посетит Швецию и Германию
- Силуанов: проект взноса с бизнеса в бюджет РФ представят в ближайшее время
- В Белоруссии проверят все соединения вооруженных сил республики
- «Польша точно исчезнет»: Медведев ответил на слова Моравецкого об ударах Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru