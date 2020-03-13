«Мозгов нет». В профсоюзе полиции о фотографиях на фоне трупов

«Таких шутников много не только в полиции, но и много где. Я совершенно не удивляюсь, что у людей просто поехала крыша по каким-то причинам. Может, почувствовали себя крутыми начальниками, что их никто не тронет. Мозгов нет. Ладно, сфотографировался, но зачем выкладывать в соцсети? Мне это непонятно. Все это говорит, что образование в нашей стране исчезло. Вот такие сейчас люди, такое поколение, к сожалению. Они не могут посмотреть даже на шаг вперед, не то, что на два. В любой профессии должен предвидеть, что будет, если. Правильно сделали, что их уволили», - заключил он.

Фотоснимки из морга были выявлены сотрудниками управления собственной безопасности. Сообщается, что суровые меры, а именно, увольнения, применены к целому ряду должностных лиц из руководства УВД по Северо-Западному административному округу Москвы за упущения в кадровой работе. Их отправят в отставку как не соответствующих занимаемым должностям. Кроме того, начальник УВД по СЗАО ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

