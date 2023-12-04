Мозаичное панно появилось в переходе станции метро «Университет Дружбы Народов»

Строители установили художественное панно общей площадью 120 квадратных метров в подземном переходе у станции Мосметро «Университет Дружбы Народов», рассказал заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

На станции «Университет Дружбы Народов» начался монтаж мозаичного панно

Бочкарев рассказал, что увидеть панно пассажиры смогут в подземном переходе, который везет на станции «Университет Дружбы Народов» с улицы Академика Опарина. По пути в вестибюль москвичи и гости столицы смогут насладиться видами на необычное произведение.

«В этом переходе завершен монтаж художественного панно, посвященного сотрудничеству ведущих мегаполисов мира», – указал Бочкарёв.

По его словам, строителям потребовался месяц на установку панно, которое растянулось по стене перехода аж на 50 метров. Панно сделано из тысяч элементов художественного стекла.

«Авторский коллектив, создавший данное панно, подготовил еще одну художественную композицию на тему дружбы народов. Сейчас ее монтируют над эскалаторами, ведущими из кассового зала на платформу», – сказал глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:Московское МетроМетроСтроительство

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