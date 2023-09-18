На станции «Университет Дружбы Народов» начался монтаж мозаичного панно

Строители приступили к монтажу мозаичного панно в подземном вестибюле станции «Университет Дружбы Народов» будущей Троицкой линии московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что на станции ведется архитектурная отделка пассажирской зоны.

«В частности, в подземном вестибюле станции над эскалаторами начался монтаж мозаичного панно, посвященного дружбе представителей разных народов мира», – указал Бочкарев.

Центральный элемент композиции — солнце, символизирующее свет знаний и просвещения, рядом с ним изображены фигуры представителей различных народов и культур. Площадь панно составляет 40 кв. м, оно изготовлено из тысяч элементов художественного стекла и смальты. Монтаж композиции ведется на высоте 5-6 метров.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства линий и станций метро) Юрий Кравцов, авторы композиции — художники и архитекторы, ранее выполнившие изображения рыб на станции Большого кольца «Нагатинский Затон». Первоначально изображение собрали в мастерской, разделили его на разноформатные фрагменты, которые доставили на стройплощадку и монтируют с помощью специального клея для мозаики. Всего работы займут около месяца. Далее планируется установить в примыкающем к вестибюлю подземном переходе второе панно площадью 130 кв. м с силуэтами крупнейших городов и столиц, символизирующее единство всех частей света.

Кравцов добавил, что на станции почти завершили монолитные работы и заканчивают устройство воздуховодов, при этом продолжается монтаж электрокабеля и трубопроводов, а на прилегающей территории наверху уже стартовало благоустройство. Общая строительная готовность станционного комплекса — 80%.

