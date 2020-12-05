Мост на остров Русский во Владивостоке собираются открыть 6 декабря

Во Владивостоке мост на остров Русский, который закрыт с 21 ноября из-за обледенения вант, намерены открыть 6 декабря вечером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя обслуживающей организации ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Устранение последствий циклона в Приморье займет не меньше года

«План такой, (открыть завтра – прим. НСН) вечером», - пояснил собеседник агентства.

Циклон в ночь на 19 ноября принёс в Приморский край дождь, который затем перешёл в снег и ледяной дождь. Неблагоприятные погодные явления привели к обрыву линий электропередачи, падению деревьев, столбов. В регионе введён режим Чрезвычайной ситуации.

Во Владивостоке из-за парализации работы насосных станций в домах отключили воду, тело и свет. Вантовый мост на остров Русский закрыт из-за обледенения. Мост – единственная возможность попасть на остров Русский, где живут несколько тысяч человек. Также на территории острова находится Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, Приморский океанариум, академия МЧС, военные и пожарная части.


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ФОТО: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:Владивостокмост
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