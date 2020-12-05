Мост на остров Русский во Владивостоке собираются открыть 6 декабря

«План такой, (открыть завтра – прим. НСН) вечером», - пояснил собеседник агентства.

Циклон в ночь на 19 ноября принёс в Приморский край дождь, который затем перешёл в снег и ледяной дождь. Неблагоприятные погодные явления привели к обрыву линий электропередачи, падению деревьев, столбов. В регионе введён режим Чрезвычайной ситуации.

Во Владивостоке из-за парализации работы насосных станций в домах отключили воду, тело и свет. Вантовый мост на остров Русский закрыт из-за обледенения. Мост – единственная возможность попасть на остров Русский, где живут несколько тысяч человек. Также на территории острова находится Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, Приморский океанариум, академия МЧС, военные и пожарная части.



