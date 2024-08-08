Мособлсуд приговорил к девяти годам россиянина Баранова за госизмену и кражу

Московский областной суд приговорил Михаила Баранова к 9 годам колонии строгого режима по обвинениям в государственной измене, попытке контрабанды и краже в составе организованной группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным газеты «Коммерсантъ», Баранов ранее занимал должность директора по качеству на Луховицком авиационном заводе, который является частью Объединенной авиационной корпорации и занимается производством истребителей МиГ.

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13 сентября 2022 года ФСБ задержала директора по качеству авиационного завода в Подмосковье, который имел доступ к секретной технической документации. Как утверждает ведомство, он передавал фотографии чертежей деталей боевой авиации сотруднику Одесского авиационного завода.

По информации «Ъ», Баранов частично признал свою вину. Московский областной суд также обязал его выплатить ОАК 5 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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