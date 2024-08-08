Мособлсуд приговорил к девяти годам россиянина Баранова за госизмену и кражу

Московский областной суд приговорил Михаила Баранова к 9 годам колонии строгого режима по обвинениям в государственной измене, попытке контрабанды и краже в составе организованной группы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным газеты «Коммерсантъ», Баранов ранее занимал должность директора по качеству на Луховицком авиационном заводе, который является частью Объединенной авиационной корпорации и занимается производством истребителей МиГ.