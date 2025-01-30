Мособлдума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам

Мособлдума одобрила во втором и третьем, окончательном чтении закон о введении штрафов за неоплату проезда по платным трассам в Подмосковье. Для владельцев легковых автомобилей они составят 3 тысячи рублей для граждан, 10 тысяч рублей для юрлиц.

Для грузового транспорта и автобусов штрафы составят 5 тысяч рублей для граждан и 15 тысяч рублей для юрлиц. Водителя освободят от административной ответственности, если тот оплатит проезд в течение 20 дней после оформления штрафа.

Закон вступит в силу после его подписания губернатором Андреем Воробьевым и через десять дней после официального опубликования.

На данный момент в Московской области нет ни одной работающей в платном режиме дороги.

Ранее сообщалось, что в России педложили предоставить многодетным семьям бесплатный проезд по платным дорогам. Инициатива заслуживает поддержки, однако весь вопрос упирается в ее финансирование, заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН.



