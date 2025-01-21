Кто заплатит? Депутат Нилов обозначил помехи для бесплатного проезда многодетных
Ярослав Нилов в эфире НСН отметил, что техническая сторона вопроса не вызывает сложностей и перечислил способы компенсации за проезд по платным дорогам для многодетных.
Инициатива о предоставлении многодетным семьям бесплатного проезда по платным дорогам заслуживает поддержки, однако весь вопрос упирается в ее финансирование, заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН.
Ранее «Известия» сообщили, что в России хотят предоставить многодетным семьям бесплатный проезд по платным дорогам. Законопроект будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия – За правду» 21 января. В нем указывается, что предлагается закрепить в законодательстве норму о том, что от такой платы освобождаются члены многодетных семей.
«Я поддерживаю, мы с таким законопроектом ранее выходили. Что касается тех, кто занимается платными дорогами – Росавтодор – они не против, они даже нас поддержали, но в вопросе технической реализации. Здесь вопрос финансового обеспечения… Кто за это будет платить? Поэтому я, конечно, поддерживаю, считаю абсолютно правильным и справедливым. Мы освободили от платы те автомобили, которые используются нашими правоохранительными органами, специальными службами, скорой помощью, кроме этого школьные автобусы. И считаю, что должны еще освободить от платы участников СВО, которые едут в отпуск, те автомобили, которые используются для доставки гуманитарных грузов. И, конечно, многодетные семьи тоже, абсолютно поддерживаю такой подход», - сказал Нилов.
Он отметил, что техническая сторона вопроса не вызывает сложностей и перечислил способы компенсации за проезд по платным дорогам.
«Либо через внесение в базу и выдачу соответствующего устройства, которое сегодня также используется для бесконтактного проезда по платным дорогам. Либо ввести компенсацию выданного чека, разного рода могут быть механизмы, вопрос – кто будет оплачивать. Учитывая то, что сегодня такие меры поддержки многодетных семей относятся к региональным полномочиям... Например, в Москве обеспечили бесплатные парковки. Хотя жители Подмосковья, приезжающие в Москву, не могут этим правом пользоваться. Ну и абсолютно обоснованно поднимается вопрос, почему мы не можем это делать. В такой ситуации считаю, что нужно, конечно, эту идею поддерживать, искать дополнительные средства. Минтранс, когда мы проводили обсуждение инициативы депутатов фракции ЛДПР, говорил про техническую реализацию, но встал вопрос финансирования этого решения», - добавил собеседник агентства.
До этого первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в министерство труда и соцзащиты с просьбой предоставлять многодетным семьям компенсацию проезда по платным автомобильным дорогам. Минтранс поддержал ее предложение, но отметил, что технические параметры систем платных дорог не позволяют в автоматическом режиме определять социальную категорию водителя. В связи с этим оказание мер соцподдержки «становится затруднительным», передает «Радиоточка НСН».
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