Кто заплатит? Депутат Нилов обозначил помехи для бесплатного проезда многодетных

Инициатива о предоставлении многодетным семьям бесплатного проезда по платным дорогам заслуживает поддержки, однако весь вопрос упирается в ее финансирование, заявил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН.

Ранее «Известия» сообщили, что в России хотят предоставить многодетным семьям бесплатный проезд по платным дорогам. Законопроект будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия – За правду» 21 января. В нем указывается, что предлагается закрепить в законодательстве норму о том, что от такой платы освобождаются члены многодетных семей.