Москву завалит сильнейшим за 10 лет снегопадом
Москву 18 января завалит снегопадом, который станет сильнейшим более чем за 10 лет, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
За день в столице выпадет 10-15 миллиметров, или примерно 25 процентов от месячной нормы осадков.
Температура в Москве в крещенскую ночь будет колебаться в пределах минус трех градусов, также ожидается метель. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости. В ночь на 19 января в Подмосковье температура будет достигать минус семи градусов, днем повысится до минус двух и даже ноля, а к вечеру пятницу снова понизится до минус 12 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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