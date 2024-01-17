Москву завалит сильнейшим за 10 лет снегопадом

Москву 18 января завалит снегопадом, который станет сильнейшим более чем за 10 лет, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

За день в столице выпадет 10-15 миллиметров, или примерно 25 процентов от месячной нормы осадков.

В Подмосковье зафиксировали новый температурный рекорд зимы

Температура в Москве в крещенскую ночь будет колебаться в пределах минус трех градусов, также ожидается метель. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости. В ночь на 19 января в Подмосковье температура будет достигать минус семи градусов, днем повысится до минус двух и даже ноля, а к вечеру пятницу снова понизится до минус 12 градусов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Сергеев
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