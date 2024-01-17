Москву завалит сильнейшим за 10 лет снегопадом

Москву 18 января завалит снегопадом, который станет сильнейшим более чем за 10 лет, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

За день в столице выпадет 10-15 миллиметров, или примерно 25 процентов от месячной нормы осадков.