Москву заливает первый январский дождь

В Москве в пятницу утром идет сильный дождь, который стал в столице первым с начала 2022 года.

По данным синоптиков, в городе сейчас плюсовая температура, однако к ночи ожидается похолодание до 1-3 градусов мороза.

Ливень размывает большие сугробы, на дорогах и во дворах образуются лужи. В ГИБДД уже предупредили водителей о возможной гололедице.

Вильфанд пообещал апрельское тепло на европейской территории России

Как сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос», зимний дождь в Москве будет на протяжении всего дня.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее обещал, что к концу недели в Москву придет апрельская погода. По его словам, «температура будет выше нормы на 11 градусов».

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ФОТО: РИА Новости
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