Москву заливает первый январский дождь

В Москве в пятницу утром идет сильный дождь, который стал в столице первым с начала 2022 года.

По данным синоптиков, в городе сейчас плюсовая температура, однако к ночи ожидается похолодание до 1-3 градусов мороза.

Ливень размывает большие сугробы, на дорогах и во дворах образуются лужи. В ГИБДД уже предупредили водителей о возможной гололедице.