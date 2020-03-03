Москву ожидают новые температурные рекорды в ближайшие дни

Так, завтра в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, тогда как в 1959 году воздух прогрелся до 7,5 градуса. В четверг, 5 марта, температура воздуха прогреется до 11-13 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году – 8,9 градуса тепла.

«Рекорд, конечно, будет побит», - резюмировал Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномальная погода в Москве связана с притоком теплого воздуха, который поступает из Африки и с Ближнего Востока, сообщает «Свободная пресса».

