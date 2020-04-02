Москву не закроют. Пока

На данный момент необходимости вводить пропускной режим для передвижения по городу на период самоизоляции нет, - заявил столичный градоначальник. Это показал опыт первой нерабочей недели: большинство горожан добросовестно выполняют требование оставаться дома, проявив «ответственную гражданскую позицию и солидарность», - пояснил Сергей Собянин. Вместе с тем, он предупредил, что если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут массово нарушать режим изоляции, вопрос о пропускном режиме может вновь стать актуальным. «Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого», - резюмировал мэр Москвы.

Полномочия принимать решения по введению особых режимов в зависимости от объективной ситуации на местах главам российских регионов предоставил своим указом президент Владимир Путин, как и объявил в телеобращении 2 апреля. Именно губернаторам предстоит определить конкретный набор мер для своих территорий как с точки зрения безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Эпидемиологическая обстановка отличается в разных регионах и даже в муниципалитетах, поэтому губернаторы будут сами принимать решения, в каком режиме их территории проживут ближайший месяц, который, напомним, решением главы государства весь будет нерабочим.

Отсутствие пропускного режима в Москве отнюдь не означает возвращения возможности свободного, как до эпидемии, передвижения по городу. Тот же Сергей Собянин в четверг подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы в несколько тысяч за нарушение режима самоизоляции. Нарушитель может быть оштрафован на 4 тысячи рублей, а в случае повторного нарушения или с использованием транспортного средства - на 5 тысяч. С 30 марта в городе введен режим обязательной самоизоляции, в соответствии с которым покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор.

Между тем, уже предпринята попытка оспорить режим самоизоляции в судебном порядке. В Мосгорсуде зарегистрировано исковое заявление к правительству Москвы, в котором истец просит признать принятые в городе меры несоответствующими законодательству РФ, - рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь суда. По сведениям агентства, в иске указывается, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного санитарного врача.

Впрочем, судьба этого иска вполне очевидна…

