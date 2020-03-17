Москву назвали самым заботливым городом России
Москву назвали самым заботливым городом России. Соответствующий рейтинг был составлен порталом «ТурСтат» и приурочен ко Всемирному дню социальной работы. На второй строчке расположился Екатеринбург, замыкают тройку лидеров сразу два города – Казань и Нижний Новгород. Также в топ-10, среди прочих, вошли Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и Красноярск.
Отметим, в рамках опроса у респондентов выясняли, в каком городе России лучшие социальные услуги. А также где лучше всего проводится социальная работа.
Ранее НСН писала, что эксперты представили список самых опасных стран для российских туристов. В минувшем году несчастные случаи с российскими туристами чаще всего происходили в России, а также в Таиланде. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
По её словам, РФ стала лидером в рейтинге самых опасных стран. В прошлом году на территории России произошло 38 ЧП с российскими туристами, в результате которых погибли 44 человека и ещё 192 пострадали. Как правило, трагические инциденты происходили в горах.
На втором месте в этом списке оказался Таиланд, где в 2019 году погибли 13 россиян, а пострадали 14. Большая часть ЧП случилось на воде и по вине самих туристов: они купались либо в шторм, либо в запрещенных местах. На третьем месте расположилась Турция, на территории которой погибли 11 наших соотечественников, а пострадали 39-ть.
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