Опубликован список самый пьющих российских регионов

Меньше всего пьют жители Чечни, в которой на одного человека приходится всего 0,09 литра спиртного. Нижние строчки рейтинга занимают также Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что последствия употребления алкогольных напитков в выходные дни может быть опаснее наркозависимости.



