Опубликован список самый пьющих российских регионов
Больше всего легальную алкогольную продукцию потребляют жители Удмуртии, Магаданской, Сахалинской и Московской областей. Таковы данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.
На первом месте оказалась по итогам 2019 года Сахалинская область, где на одного человека было продано 11 литров алкоголя, сообщает «Свободная пресса».
Меньше всего пьют жители Чечни, в которой на одного человека приходится всего 0,09 литра спиртного. Нижние строчки рейтинга занимают также Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что последствия употребления алкогольных напитков в выходные дни может быть опаснее наркозависимости.
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