Опубликован список самый пьющих российских регионов

Больше всего легальную алкогольную продукцию потребляют жители Удмуртии, Магаданской, Сахалинской и Московской областей. Таковы данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

На первом месте оказалась по итогам 2019 года Сахалинская область, где на одного человека было продано 11 литров алкоголя, сообщает «Свободная пресса».

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Меньше всего пьют жители Чечни, в которой на одного человека приходится всего 0,09 литра спиртного. Нижние строчки рейтинга занимают также Ингушетия, Северная Осетия и Дагестан.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщил, что последствия употребления алкогольных напитков в выходные дни может быть опаснее наркозависимости.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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