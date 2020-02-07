Москву назвали лучшей площадкой для развития искусственного интеллекта

С 1 июля на пять лет в Москве планируется ввести экспериментальный правовой режим с целью развития искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» внесены в Госдуму РФ депутатами Александром Жуковым и Ириной Белых в ближайшее время, пишет РБК. Уточняется, что принятие законопроекта позволит существенно «стимулировать внедрение, развитие и использование технологий ИИ, определить сферы экономики и общественных отношений» для его уместного внедрения. Кроме того, определить какие изменения правового режима будут способствовать обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ и самостоятельности российской экономики и безопасности.

По словам генерального директор и основатель компании Group-IB Ильи Сачкова, Москва является лучшей площадкой для проведения подобного эксперимента. В эфире НСН он отметил, что модель работы в сфере информационных технологий уже сейчас гарантирует, что проект «будет работать, а не останется на бумаге».

«Вижу большую пользу в этой инициативе. Москва является лидером по развитию электронного правительства и все что касается нейросетей, искусственного интеллекта это очень удобно для граждан и бизнеса. Уже сейчас потихоньку начинают использовать искусственный интеллект в транспорте, медицине, обслуживании граждан через электронных ботов, которые принимают заявки и многое другое. Москва по цифровому развитию опережает огромное количество городов в мире. Зная, как это делается здесь в плане информационных технологий, я понимаю, что это будет работать, а не останется на бумаге», - сказал Сачков.

Также он отметил значительный плюс такого законопроекта для самих разработчиков.

«Судя по проекту документа, компаниям, которые занимаются нейросетями и искусственным интеллектом, будет оказана определенная поддержка и, их разработки приоритетно будут тестироваться. Для меня, как для разработчика большого количества средств по борьбе с кибератаками при использовании нейросетей и ИИ, это имеет большой плюс», - пояснил собеседник НСН.

Илья Сачков уверен, что пятилетний срок эксперимента позволит комплексно разобраться в теме правового регулирования сферы искусственного интеллекта.

«По-моему, для экспериментов можно даже меньше времени делать. Но пять лет это точно уже проверка всех гипотез, экономики, обратной связи от жителей, бизнеса – какая-то математика уже вокруг этого выйдет. После чего можно будет этот опыт уже дуплицировать в другие города», - заключил генерального директор и основатель компании Group-IB.