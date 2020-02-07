Москву назвали лучшей площадкой для развития искусственного интеллекта
Генеральный директор и основатель компании Group-IB в эфире НСН поддержал столицу как площадку для экспериментального правового режима для развития ИИ.
С 1 июля на пять лет в Москве планируется ввести экспериментальный правовой режим с целью развития искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» внесены в Госдуму РФ депутатами Александром Жуковым и Ириной Белых в ближайшее время, пишет РБК. Уточняется, что принятие законопроекта позволит существенно «стимулировать внедрение, развитие и использование технологий ИИ, определить сферы экономики и общественных отношений» для его уместного внедрения. Кроме того, определить какие изменения правового режима будут способствовать обеспечению технологического суверенитета в сфере ИИ и самостоятельности российской экономики и безопасности.
По словам генерального директор и основатель компании Group-IB Ильи Сачкова, Москва является лучшей площадкой для проведения подобного эксперимента. В эфире НСН он отметил, что модель работы в сфере информационных технологий уже сейчас гарантирует, что проект «будет работать, а не останется на бумаге».
«Вижу большую пользу в этой инициативе. Москва является лидером по развитию электронного правительства и все что касается нейросетей, искусственного интеллекта это очень удобно для граждан и бизнеса. Уже сейчас потихоньку начинают использовать искусственный интеллект в транспорте, медицине, обслуживании граждан через электронных ботов, которые принимают заявки и многое другое. Москва по цифровому развитию опережает огромное количество городов в мире. Зная, как это делается здесь в плане информационных технологий, я понимаю, что это будет работать, а не останется на бумаге», - сказал Сачков.
Также он отметил значительный плюс такого законопроекта для самих разработчиков.
«Судя по проекту документа, компаниям, которые занимаются нейросетями и искусственным интеллектом, будет оказана определенная поддержка и, их разработки приоритетно будут тестироваться. Для меня, как для разработчика большого количества средств по борьбе с кибератаками при использовании нейросетей и ИИ, это имеет большой плюс», - пояснил собеседник НСН.
Илья Сачков уверен, что пятилетний срок эксперимента позволит комплексно разобраться в теме правового регулирования сферы искусственного интеллекта.
«По-моему, для экспериментов можно даже меньше времени делать. Но пять лет это точно уже проверка всех гипотез, экономики, обратной связи от жителей, бизнеса – какая-то математика уже вокруг этого выйдет. После чего можно будет этот опыт уже дуплицировать в другие города», - заключил генерального директор и основатель компании Group-IB.
Законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» был представлен впервые в 2019 году Минэкономразвития и Центром стратегических разработок. В так называемых «цифровых песочницах» будет дана возможность развивать технологии, которые до сих пор не регулируются законом. 24 января 2020 года президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 июля действие механизма применения экспериментальных правовых режимов. Законопроект, который устанавливает проведение эксперимента на территории Москвы сроком на пять лет был разработан во исполнение послания Путина Федеральному собранию 15 января «для обеспечения создания собственных стандартов и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного интеллекта».
Принять участие в проекте смогут компании, включенные в специальный реестр. Обязательными требованиями которого является регистрация в столице и участие в разработке или обороте технологий ИИ, а также товаров и услуг, сделанных на его основе. По результатам проведения эксперимента координационный совет должен будет представить правительству России «предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений» в законодательство.
Ранее НСН сообщала, что в Государственной думе поддержали идею появления в приложениях для знакомств «тревожной кнопки». Об этом заявил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что эта система должна быть практичной и работать с местными правоохранительными органами.
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