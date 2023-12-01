Москву назвали лидером по энергопереходу на климатической конференции в Дубае

Москва является одним из мировых лидеров по энергоэффективности, в городе устойчиво снижаются выбросы углекислого газа, есть четкий план развития, констатировали участники 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева сообщила, что выбросы CO2 в столице удалось снизить на 25%.

«Москва демонстрирует очень хорошую динамику по климатическим показателям, выбросы снизились более чем на четверть. Мы понимаем, что на это влияли разные факторы, но также напомню, что это совмещалось с достаточно большим развитием города. Тем не менее воздействие СO2 постоянно снижается» это очень важный показатель», - рассказала Юлия Урожаева во время выступления на пленарной сессии «Москва - климатически эффективный мегаполис».

Руководитель Департамента также рассказала о мерах столицы по адаптации к климатическим изменениям.

«Москва приняла адаптационный план в соответствии со всеми международными документами. Он разрабатывался при участии экспертов и ученых, которые помогли сделать прогнозы, аналитику на уровне лучших решений, доступных в науке. План затрагивает все области городского хозяйства и смежные сферы, связанные с развитием здравоохранения, сохранением зеленых зон. В Москве почти 50% территорий – это зеленые насаждения, благодаря которым в периоды жары также снижается средняя температура. Поэтому важным моментом является баланс между активным развитием города и сохранением природных зон, которые поглощают углекислый газ, являются дополнительным источником кислорода», - отметила Юлия Урожаева.

Глава ведомства сообщила, что у московских властей есть четкие ориентиры экологического развития города. В столице разрабатывается целый набор метрик, позволяющих оценивать будущие решения в городском хозяйстве с точки зрения их воздействия на экологию и климат. Лучшей в стране считается московская система экомониторинга.

Заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения НИУ МЭИ Евгений Гашо назвал Москву абсолютным мировым лидером по энергетическому переходу.

«Всего за 10-12 лет столица прошла уникальный путь. Город, который значительно вырос, в холодное время года потребляет на 15% меньше топлива. Москва присоединила к сетям 80 миллионов квадратных метров недвижимости, это примерно Воронеж, Ростов и Саратов, при этом не потребляет ни на калорию больше тепла. Нет мегаполиса, который бы получил похожий результат. Это произошло благодаря комплексному подходу, использованию инновационных решений», - подчеркнул Гашо.

Вместе с тем он обратил внимание, что Москва нужно искать новые принципы и подходы, чтобы сохранять позитивную динамику по снижению энергопотребления, нагрузок на экологию и климат.

Исполнительный директор Дирекции по ESG ПАО Сбербанк Иван Барсола рассказал о ESG-кредитовании, направленном на поддержку экологичных и социальных проектов.

«Наш портфель устойчивых кредитных продуктов уже более 2,2 триллионов рублей. При этом большая часть этих продуктов связана с ESG-кредитами. Более половины этих средств направляется на строительство энергоэффективных домов. Это прямая связь с той повесткой, о которой мы говорим», - указал Барсола, призвав тиражировать решения Москвы в сфере климатической эффективности в другие российские города.

