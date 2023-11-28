Московский суд заочно арестовал редактора SOTA Лойко
Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора издания SOTA (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) Анну Лойко по делу об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Лойко отправят в СИЗО на один месяц и один день «с момента задержания на территории России или экстрадиции».
Ранее в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Как сообщает RT, причиной стала статья трёхлетней давности, в которой речь идёт о движении «Хизб ут-Тахрир» (признано террористическим и запрещено в РФ).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оригинальную футболку SexPistols пытались украсть на выставке «Короля и Шута» в Петербурге
- Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска
- Московский суд заочно арестовал редактора SOTA Лойко
- Экономист Остапкович предупредил о подорожании гречки и масла
- В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%
- СМИ: фотограф подал в суд на Юлию Высоцкую за использование его снимков еды
- Строительное подразделение «Мосинжпроекта» победило в конкурсе «Лучшие в России»
- СМИ: Mercedes-Benz и BMW начали блокировать автомобили, находящиеся в России
- Опубликован первый трейлер фильма «Онегин»
- Министерство финансов предложило ограничить крепость алкогольного мороженого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru