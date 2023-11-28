Московский суд заочно арестовал редактора SOTA Лойко

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Лойко отправят в СИЗО на один месяц и один день «с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Как сообщает RT, причиной стала статья трёхлетней давности, в которой речь идёт о движении «Хизб ут-Тахрир» (признано террористическим и запрещено в РФ).

