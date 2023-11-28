Московский суд заочно арестовал редактора SOTA Лойко

Тимирязевский суд Москвы заочно арестовал редактора издания SOTA (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) Анну Лойко по делу об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.

МВД объявило в розыск журналистку Анну Лойко

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следствия. Лойко отправят в СИЗО на один месяц и один день «с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее в отношении журналистки было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Как сообщает RT, причиной стала статья трёхлетней давности, в которой речь идёт о движении «Хизб ут-Тахрир» (признано террористическим и запрещено в РФ).

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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